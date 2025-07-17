Real Madrid Vinicius'u satılığa çıkardı: İşte bonservisi!

La Liga devi Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Florentino Perez, maaşında indirime yanaşmayan Vinicius Jr. için radikal bir karar aldı.

VINIUS SATIŞ LİSTESİNE KONDU

İspanyol basınına göre Brezilyalı yıldız, sözleşme yenileme görüşmelerindeki uzlaşmaz tavrı nedeniyle satış listesine kondu.

REAL MADRID 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Sport’un haberine göre Real Madrid yönetimi, bu yazki transfer harcamalarını dengelemek adına Rodrygo veya Vinicius’tan birini satmayı gündemine aldı. Ancak son haftalarda performansı düşen Vinicius, pazarlık masasındaki tavrıyla gözden de düştü. Kulüp, 2 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki yıldız için 150 milyon Euro’luk bonservis belirledi.

SOSYAL MEDYADA AYRILIK SİNYALİ

Vinicius’un, Instagram biyografisinden Real Madrid ibaresini kaldırması ve kulüpteki şampiyonluklarına dair bazı önemli fotoğrafları silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.