Real Madrid, yeni transferi Trent Alexander-Arnold'u duyurdu

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Real Madrid, yeni transferi Trent Alexander-Arnold'u duyurdu

İspanyol devi Real Madrid Liverpool'dan transfer ettiği Trent Alexander-Arnold'u basına tanıttı.

İngiliz ekibi Liverpool altyapısından yetişen ve 2015’ten bu yana kırmızı formayı giyen Trent Alexander-Arnold Real Madrid ile sözleşme imzaladı.

12 NUMARA İLE OYNAYACAK

Real Madrid Başkanı Florentina Perez ile basının karşısına geçen Arnold "Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum şey ‘Real Madrid’e gidiyor muyum, gitmiyor muyum’ oldu. Liverpool’dan sadece Real Madrid için ayrılırdım" ifadelerini kullandı.

6 yıllık sözleşmeye imza atan Trent Alexander-Arnold Real Madrid'te 12 numaralı forma ile mücadele edecek.

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