Real Madrid yeni transferini açıkladı! İşte Arda Güler'in 58 milyon euroluk yeni takım arkadaşı...

Real Madrid önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başladı. İspanyol ekibinin yeni sezon için duyurduğu ilk transfer ise 2005 doğumlu futbolcu Dean Huijsen oldu.

REAL MADRID DEAN HUIJSEN'İ AÇIKLADI

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada Dean Huijsen'in transferi için şu ifadeler yer aldı, "Real Madrid CF ile AFC Bournemouth, 1 Haziran 2025 ile 30 Haziran 2030 tarihleri ​​arasında kulübümüzde olacak oyuncu Dean Huijsen'in transferi konusunda anlaşmaya vardı."

Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.