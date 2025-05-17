Real Madrid yeni transferini açıkladı! İşte Arda Güler'in 58 milyon euroluk yeni takım arkadaşı...

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Real Madrid yeni transferini açıkladı! İşte Arda Güler'in 58 milyon euroluk yeni takım arkadaşı...

İspanyol devi Real Madrid yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Madrid ekibi, Bournemouth'tan Dean Huijsen'i 5 yıllığına renklerine bağladı.

Real Madrid önümüzdeki sezon için kadro çalışmalarına başladı. İspanyol ekibinin yeni sezon için duyurduğu ilk transfer ise 2005 doğumlu futbolcu Dean Huijsen oldu.

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REAL MADRID DEAN HUIJSEN'İ AÇIKLADI

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada Dean Huijsen'in transferi için şu ifadeler yer aldı, "Real Madrid CF ile AFC Bournemouth, 1 Haziran 2025 ile 30 Haziran 2030 tarihleri ​​arasında kulübümüzde olacak oyuncu Dean Huijsen'in transferi konusunda anlaşmaya vardı."

Madrid ekibi, İspanyol oyuncunun 58 milyon euroluk serbest kalma bedelini 3 taksitte ödeyecek.

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