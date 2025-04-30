Real Madrid, yıldız oyuncuyu gözden çıkardı: Transfere para bulmak için gönderecek

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid bir yandan Teknik Direktör Ancelotti ile yolları ayırmaya hazırlanırken diğer yandan ise önümüzdeki sezona hazırlık yapıyor. İspanyol devi sezon sonunda özellikle savunmaya takviye yapmayı planlarken, transferler konusunda son kararı Ancelotti sonrası göreve gelecek teknik adamın vermesi bekleniyor.

Real Madrid’den gelen son haberlere göre Ancelotti dışında taşları yerinden oynatacak bir ayrılık daha yaşanabilir. İspanyol basınından gelen habere göre, Real Madrid, sezon sonunda yapacağı transferler için kaynak arayışlarına girişti. İspanyol devinin sağ bek, sol bek ve stoper transferleri yapması beklenirken, yüksek maliyetleri karşılamak için yıldız bir oyuncu gözden çıkarıldı.

Real Madrid’in transferlere kaynak ayırmak için Rodrygo’nun satışına onay verdiği öğrenildi. Yönetimin, yüksek bir bonservis karşılığında Brezilyalı oyuncu ile yolları ayırabileceği belirtiliyor.

İspanyol devi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Rodrygo, Real Madrid’de oynamaktan dolayı mutlu ve ayrılık ihtimalini kesinlikle düşünmüyor.

Bu sezon Real Madrid forması ile 50 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.