Real Madrid yıldızını Beşiktaş'a gönderiyor!

Beşiktaş, 2 yabancı genç oyuncu kontenjanından birini savunmaya ayırdı. Siyah-beyazlılar, genç stoper Raul Asencio için Real Madrid'in kapısını çaldı. Yöneticiler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yaptı.

REAL MADRID İZİN VERİYOR

Eflatun-beyazlı takımın, genç oyuncunun mukavelesini uzatıp transfere izin vereceği öne sürüldü. Kara Kartal'ın, Real Madrid'i ikna etmek için sözleşmeye oynatma garantisi maddesi ekleyeceği aktarıldı.



40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Asencio, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta toplam 121 dakika forma şansı bulurken, LaLiga'da ise bu sezon süre alamadı. Genç oyuncu stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

