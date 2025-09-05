Real Madrid yıldızını Beşiktaş'a gönderiyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid yıldızını Beşiktaş'a gönderiyor!

Beşiktaş, Real Madrid'de forma giyen genç oyuncu Raul Asencio için kiralama teklifi yaptı. İspanyol devi, büyük beklentiler içerisinde olduğu savunmacıyı, siyah-beyazlılara göndermeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş, 2 yabancı genç oyuncu kontenjanından birini savunmaya ayırdı. Siyah-beyazlılar, genç stoper Raul Asencio için Real Madrid'in kapısını çaldı. Yöneticiler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yaptı.

Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...

gettyimages-2198426304-scaled-e1742981064292.jpg

Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdiFenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

REAL MADRID İZİN VERİYOR

Eflatun-beyazlı takımın, genç oyuncunun mukavelesini uzatıp transfere izin vereceği öne sürüldü. Kara Kartal'ın, Real Madrid'i ikna etmek için sözleşmeye oynatma garantisi maddesi ekleyeceği aktarıldı.

40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Asencio, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta toplam 121 dakika forma şansı bulurken, LaLiga'da ise bu sezon süre alamadı. Genç oyuncu stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyorduArda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadıBüyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin takımın başına geçiyor: Herkes şok olduFenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin takımın başına geçiyor: Herkes şok oldu

Son Haberler
Seyahat kabusuna son! Araç tutmasının bilinmeyen çözümleri
Seyahat kabusuna son! Araç tutmasının bilinmeyen çözümleri
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (5 Eylül 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (5 Eylül 2025)
İzmir’de firari operasyonu
İzmir’de firari operasyonu
Şaçların düşmanı içecekler! Uzmanlardan kritik uyarılar
Şaçların düşmanı içecekler! Uzmanlardan kritik uyarılar
Gün batımında romantik anlar! İkilinin pozlarına beğeni yağdı
Gün batımında romantik anlar! İkilinin pozlarına beğeni yağdı