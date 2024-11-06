Real Madrid yine mağlup: Ancelotti'ye bir darbe de Milan'dan

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında AC Milan’a 3-1 yenilerek evinde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milan, Santiago Bernabeu’da oynanan maçta Vinicius Junior’un beraberlik golüne rağmen Malick Thiaw, Alvaro Morata ve Tijjani Reijnders’in golleriyle galip gelerek rakibine büyük bir darbe vurdu. Bu sonuçla Madrid, son iki maçını kaybederken, hafta sonu El Clasico’da Barcelona’ya 4-0 yenilmişti. Bu mağlubiyetlerle Real Madrid, La Liga’da lider Barcelona’nın dokuz puan gerisinde kalırken, Şampiyonlar Ligi’ndeki dört maçın ikisini kaybederek eleştirilere açık hale geldi.

Vinicius Junior’un Geri Dönüşü Yetersiz Kaldı

Vinicius Junior, Ballon d’Or ödül törenine katılmama kararının ardından çıktığı ilk maçında penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi. Brezilyalı yıldız, Emerson Royal’in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından topu ağlara yollayarak Real Madrid taraftarına sevinç yaşattı. Ancak, Madrid’in orta sahada kaptırdığı top sonucunda Morata, eski takımı Real Madrid’e karşı attığı golle Milan’ı tekrar öne geçirdi.

Ancelotti ve Takımı İçin Zor Dönem

Maç boyunca Milan’ın üstünlüğü dikkat çekerken, Real Madrid taraftarları hayal kırıklığı yaşadı. Yıldız forvet Kylian Mbappe, altı maçtır sadece bir golle performans gösterirken, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Vinicius’u sol kanatta oynatma kararı nedeniyle Mbappe merkezi forvette oynamak zorunda kaldı. Ayrıca, AC Milan formasıyla ilk golünü atan Thiaw, Milan’ı 1-0 öne geçiren golle Santiago Bernabeu’da bir sürprize imza attı.

Milan’ın üçüncü golü ise orta saha oyuncusu Reijnders’ten geldi. ABD’li Yunus Musah ile birlikte etkili bir performans sergileyen Reijnders, Madrid savunmasını aşarak Milan’a galibiyeti getiren golü kaydetti. Real Madrid cephesinde Jude Bellingham, Milan’ın üçüncü golünden sonra oyundan alındı ve bu değişiklik esnasında su şişesini sinirle fırlattı. Antonio Rudiger’in son dakikalarda attığı gol ise VAR tarafından iptal edilerek Madrid için gecenin talihsizlikleri devam etti.

Dayanışma ve Destek Mesajları

Maç öncesinde, İspanya’daki sel felaketinden etkilenen Valencia şehrine destek vermek amacıyla her iki takım da üzerinde “Hepimiz Valencia’yız” yazılı beyaz tişörtlerle sahaya çıktı. Tribünlerde İspanyolca ve İtalyanca yazılı pankartlar ve Valencia’nın büyük şehir bayrağı açılarak sel felaketinin mağdurlarına destek verildi. Real Madrid’in ligde Valencia ile oynaması gereken maçın iptal edilmesiyle takım, Şampiyonlar Ligi’nde AC Milan’a odaklanmıştı ancak beklenen galibiyet gelmedi.