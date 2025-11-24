Real Madrid La Liga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk oldu.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli yıldız Arda Güler de ilk 11'de başladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada eşitliği 53'üncü dakikada Aleix Febas ile Elche bozdu.

Real Madrid'in 1-0 geriye düşmesinin ardından Xabi Alonso önce 57'de 3 oyuncu değiştirdi ardından da 64'te Arda Güler'i kenara alarak kısa süre içerisinde 4 hamle birden yaptı.

REAL MADRID KARŞILIK VERDİ AMA DEVAMINI GETİREMEDİ

Eflatun Beyazlılar, 78'inci dakikda Dean Huijsen'in golüyle skora eşitliği getirdi. Ancak altyapısından yetişip Elche'ye transfer olan Alvaro Rodriguez 84'te yeniden ev sahibi ekibi öne geçirdi. Real Madrid bu gole 3 dakika sonra ilk golün hazırlayıcısı Jude Bellingham ile karşılık verse de devamını getiremedi ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

LA LIGA'DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Real Madrid puanını 32'ye yükseltse de liderlik koltuğunu tehlikeye soktu.

Haftayı galibiyetlerle kapatan zirvenin en yakın takipçileri Barcelona (31), Villarreal (29) ve Atletico Madrid (28) liderle arasındaki puan farkını eritmiş oldu.