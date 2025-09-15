Real Madrid yöneticisinden olay Arda Güler yanıtı

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in ikinci golünü 44. dakikada Arda Güler attı.

Carlo Ancelotti döneminde çoğunlukla yedek kalan ve bir dönem Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönebileceği belirtilen Arda Güler, Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından çıkışa geçti.

Formayı kapan ve takıma katkı vermeyi sürdüren Güler, İspanyol basınının da gündeminde.

Real Sociedad maçı sonrasında Defensa Central'e konuşan Real Madrid'den bir yetkili, "Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyonu aşıyor" dedi.

Haberde, Ancelotti hakkında ise şu yoruma yer verildi: "Carlo Ancelotti, her zaman Arda'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu kabul etti fakat teknik kararlarıyla bu inancını hiçbir zaman göstermedi. Xabi Alonso ile bu durum değişti."

Bu sezon La Liga'da 4 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 1 asiste imza attı.

Hem Arda hem Madrid ''Güler'