Real Madrid’de Ancelotti depremi. İspanyollar duyurdu

La Liga’da haftayı lider kapatmasına rağmen Barcelona’ya karşı alınan ezici mağlubiyetler ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü performans ile birlikte Real Madrid’de Teknik Direktör Ancelotti’nin geleceği sorgulanıyor. Genç yetenekler Arda Güler ve Endrick’e az süreler vermesi nedeniyle de tepkilerin odağına yerleşen İtalyan teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında çıkan iddialara göre, Real Madrid, Teknik Direktör Ancelotti ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. İtalyan hocanın yerine 1 numaralı adayın ise Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso olduğu belirtiliyor.

Ancelotti ile ayrılığın ne zaman duyurulacağı ise belirsizliğini koruyor. Kararın Xabi Alonso ile anlaşılması sonrası duyurulması bekleniyor.

Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya 5-2 mağlup olduktan sonra Kral Kupası’nda Celta Vigo’yu uzatmalarda 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyol devinde maça oyuna sonradan giren Arda Güler ve Endrick’in performansları damga vurdu. Real Madrid son olarak La Liga’da Las Palmas’ı 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.