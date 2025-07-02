Real Madrid'de Arda Güler depremi! Sahanın ortasında Jude Bellingham ile birbirlerine girdiler

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Real Madrid'de Arda Güler depremi! Sahanın ortasında Jude Bellingham ile birbirlerine girdiler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler ve takım arkadaşı Jude Bellingham'ın yaşadığı tartışma damga vurdu. İşte detaylar...

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir görüntü çizen Arda Güler'in Jude Bellingham'la tartışması ise gündem oldu.

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ARDA GÜLER VE JUDE BELLINGHAM BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Real Madrid'de iyi dost oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham, Juventus maçında saha içinde oldukça alevli bir tartışma yaşadı.

Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepkisi sonucu milli futbolcu da adeta çileden çıkarak cevap verdi.

Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sosyal medyada viral olurken, Türk futbolseverlerden Arda Güler'e destek paylaşımları yapıldığı görüldü.

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