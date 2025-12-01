Real Madrid, LaLiga'nın 14. haftasında konuk olduğu Girona'ya diş geçiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso tarafından devre arasında kulübeye çekildi. Bu kararın ve alınan sonucun ardından, İspanya'da Arda Güler gündem oldu.

ARDA GÜLER'E TARAFTARLAR SAHİP ÇIKTI

Real Madrid taraftarları, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i oyundan alarak yıldız oyuncuyu günah keçişi ilan etmeye çalıştığını belirten çok sayıda paylaşım yaptılar. Taraftarlar, sorunun Arda Güler'de olmadığını İspanyol teknik adamın sisteminde olduğunu savundular.

ARDA GÜLER'İ HEDEF GÖSTERENLER DE VAR

Öte yandan Diario, Arda Güler'i hedef gösterdi. Yapılan haberde, Xabi Alonso'nun değişikliğinin doğru karar olduğu öne sürüldü.

Yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk orta saha oyuncusu, pozisyonunda beklenen performansı gösteremedi. Ortaları hedefine ulaşamadı ve oyun kurma konusunda takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandı. Real Madrid, sahanın ortasında bu oyuncudan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Xabi Alonso bunu fark etti ve devre arasında onu değiştirerek Camavinga'yı oyuna aldı."