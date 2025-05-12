Real Madrid'de Barcelona yenilgisinin faturası Arda Güler'e çıktı

İspanya La Liga'da gerçekleşen El Clasico maçında Barcelona, Real Madrid'i 4-3 yendi. Maçta ilk 11'de yer alan milli futbolcu Arda Güler'in performansı ise eleştiri aldı. Real Madrid'in 2-0 öne geçtiği maçta Barcelona'nın galibiyeti, Real Madrid'in şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. İlk kez El Clasico'da 11'de yer alan Arda Güler, eleştirilerin hedefi oldu.

La Liga’da Barcelona’ya 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Real Madrid’de karşılaşmaya 11’de başlayan Arda Güler, İspanyol basınının hedefi oldu. Karşılaşmada sağ kanatta görev yapan ancak etkisini gösteremeyen milli oyuncu devre arası Ancelotti tarafından oyundan alındı.

El Clasico'da ilk kez 11'de yer alan Arda Güler için İspanyol basınında şu yorumlar yapıldı:

'GÖRÜNMEZ OLUYOR'

Marca, "Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."

'İLK EL CLASİCO'SUNDA BAŞARISIZ OLDU'

AS, "Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu.

'TAMAMEN KAYBOLMUŞ GİBİYDİ'

Sport, "Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."Mundo Deportivo, "Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."