Real Madrid'de Bellingham fırtınası. İspanyol devinin gol yükü onun sırtında

Real Madrid'e transfer olmasının hemen ardından sıraladığı gollerle takımına hayat veren Jude Bellingham, Carlo Ancelotti'nin vazgeçilmezi oldu.

Real Madrid'de Bellingham fırtınası. İspanyol devinin gol yükü onun sırtında

Birmingham'dan Borussia Dortmund'a 2020-2021 sezonu öncesi transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Jude Bellingham, bu sezonun başında Real Madrid'e transfer oldu.

İngiliz genç yıldız, transfer olur olmaz meyvelerini vermeye başladı.

Ligde çıktığı 5 maçta 5 gol ve 1 asist yaparak adeta takımının gol yükünü Benzema'dan sonra sırtlayıverdi.

Dün gece de oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin karşısında maçın son anlarında attığı golle İspanyol devine hayat veren Bellingham, Ancelotti'nin gözdesi oldu.

Ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Jude Bellingham, 90+4'te ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

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