Real Madrid’de büyük şok! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid’de büyük şok! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Camavinga, Getafe maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Real Madrid, 22 yaşındaki Frnasız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan kontrollerde Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi. Eduardo Camavinga sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Camavinga, Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.

Real Madrid’in Getafe’yi Arda Güler’in golüyle mağlup ettiği maçta oyuna ikinci yarının başında giren Fransız oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna dönmeye çalışsa da sadece 30 saniye sonra değişiklik istedi.

Son Haberler
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Denizli’de dolu felaketi: Cam horoz başından yaralandı
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Devlet Bahçeli’nin yüzünü güldüren anket! Oran, beklentisinin çok üzerinde çıktı…
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...
Depremin ardından korkutan tablo ortaya çıktı! Yıllardır mücadele veriyorlardı...
Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar
Kaderlerinden kaçamadılar... Göç ettikleri İstanbul'da depreme yakalandılar
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (24 Nisan 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi