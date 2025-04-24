Real Madrid’de büyük şok! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Real Madrid, 22 yaşındaki Frnasız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan kontrollerde Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi. Eduardo Camavinga sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Camavinga, Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.

Real Madrid’in Getafe’yi Arda Güler’in golüyle mağlup ettiği maçta oyuna ikinci yarının başında giren Fransız oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna dönmeye çalışsa da sadece 30 saniye sonra değişiklik istedi.