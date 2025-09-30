Kylian Mbappe gole doymadı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kylian Mbappe gole doymadı!

Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golün 5'ine Kylian Mbappe imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Kazakistan'ın Kairat Almaty takımına konuk oldu.

İspanyol ekibi, 25. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 73. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Mbappe farkı üçe çıkardı.

83. dakikada Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz attığı gollerle Real Madrid maçı 5-0 kazandı.

mbappe.jpg

Real Madrid'in bu sezon "Devler Ligi"ndeki 7 golünden 5'i Mbappe'den geldi. 27 yaşındaki oyuncu, ligdeki 3 golünü ise penaltıdan attı.

16 Eylül günü oynanan ilk hafta maçında Real Madrid sahasında, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup etmişti.

22. dakikada Timothy Weah'ın golüyle geriye düşen Marsilya, 28 ve 81. dakikada Mbappe'nin iki penaltıdan attığı gollerle maçı kazanmıştı.

Son Haberler
Feridun Düzağaç'tan duygusal paylaşım!
Feridun Düzağaç'tan duygusal paylaşım!
Usta Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
Usta Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
Katar'dan Trump'a Gazze çıkışı!
Katar'dan Trump'a Gazze çıkışı!
Temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
Temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!
Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!