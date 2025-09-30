Kylian Mbappe gole doymadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, Kazakistan'ın Kairat Almaty takımına konuk oldu.
İspanyol ekibi, 25. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 73. dakikalarda tekrar sahneye çıkan Mbappe farkı üçe çıkardı.
83. dakikada Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz attığı gollerle Real Madrid maçı 5-0 kazandı.
Real Madrid'in bu sezon "Devler Ligi"ndeki 7 golünden 5'i Mbappe'den geldi. 27 yaşındaki oyuncu, ligdeki 3 golünü ise penaltıdan attı.
16 Eylül günü oynanan ilk hafta maçında Real Madrid sahasında, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup etmişti.
22. dakikada Timothy Weah'ın golüyle geriye düşen Marsilya, 28 ve 81. dakikada Mbappe'nin iki penaltıdan attığı gollerle maçı kazanmıştı.