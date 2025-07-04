Real Madrid'de hoca değişikliği: Milli takımı bırakıp geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'de hoca değişikliği: Milli takımı bırakıp geliyor

Baş antrenör Chus Mateo ile yolların ayran EuroLeague ekibi Real Madrid, Sergio Scariolo ile anlaştı.

İspanyol ekibi Real Madrid, 2022-2023 sezonundan bu yana takımı çalıştıran İspanyol koç Chus Mateo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Real Madrid, takımın başına 2015'ten bu yana İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan koç Sergio Scariolo'nun getirildiğini açıkladı.

Daha önce 1999-2002 arası Real Madrid'i çalıştıran 64 yaşındaki Scarioloi, burada bir İspanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

3 yıllık Chus Mateo döneminde ise İspanyol devi; 1 EuroLeague şampiyonluğu ve 1 EuroLeague finali olmak üzere toplamda 6 kupa kazanmıştı.

Son Haberler
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi