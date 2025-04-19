Real Madrid’de kartlar yeniden dağıtılıyor: Arda Güler için olay sözler

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’e 2 maçta da mağlup olarak elenmesi sonrası taşlar yerinden oynadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, dev kulüpte önümüzdeki sezon büyük değişim bekleniyor. Bu değişimin en önemli ayağının ise Ancelotti’nin ayrılığı olacağı öğrenildi. İtalyan teknik adamın önümüzdeki sezon takımın başında olması beklenmezken, takımdan bir çok oyuncuyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid’in seviyesinde olmadığı değerlendirilen bazı oyuncu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Bu oyuncular arasında ilerleyen yaşına rağmen futbol hayatına devam eden Modric’in yanı sıra Lucaz, Vazquez, Mendy, Fran Garcia, ve Alaba’nın da olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER İÇİN OLAY SÖZLER

Öte yandan söz konusu haberde Arda Güler için çarpıcı sözler yer aldı. Haberde milli oyuncunun aldığı kısıtlı sürelerde istediği etkiyi yaratamadığı belirtilirken Ancelotti’nin Real Madrid’de kalması durumunda takımdan ayrılması gerektiğinin altı çıktı.

Söz konusu haberde Arda Güler ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler'in durumu büyük ölçüde yedek kulübesinde neler olacağına bağlı. Arda Güler iyi bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Geçen sezon ve Avrupa Şampiyonası'nda harika seviyesini zaten göstermişti ama bu sezon Ancelotti'nin ona verdiği kısıtlı sürede istediği etkiyi yaratamadı. Arsenal karşısında neler yapabileceğini gösterme şansı bile bulamadı. Bu nedenle, eğer Ancelotti Real Madrid'de devam edecekse Türk oyuncu ya kiralık ya da bonservisiyle ayrılmayı düşünmeli.

Ancelotti'nin ayrılması halinde Arda Güler'in durumu yeni teknik direktörün ellerinde olacak. Xabi Alonso gibi genç oyuncularla tecrübesi olan bir profil, eski Fenerbahçeli oyuncunun durumunu iyileştirmede kilit rol oynayabilir."