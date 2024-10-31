Real Madrid'de kriz üstüne kriz! Mbappe'yi transfer ettiklerine pişman oldular

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Real Madrid'de kriz üstüne kriz! Mbappe'yi transfer ettiklerine pişman oldular

Real Madrid, 1 haftada iki şok ile karşı karşıya kalırken bazı yeni krizlerinde tohumları atıldı. El Clasico'da Barcelona'ya farklı kaybeden Real Madrid, bir de Vinicius'un Ballon D'Or ödülünü kazanamamasıyla kriz tırmandı. Ve Mbappe'nin El Clasico'daki performansı sonrası, transfer sorgulanmaya başladı. İşte Real Madrid'in yaşadığı krizlerin detayları...

Real Madrid son 7 gün için şölene hazırlanıyordu. Ancak önce Barcelona maçı, ardından Ballon D'Or ödül töreninde yaşananlar nedeniyle kulüp içinde kriz çıktı.

Santiago Bernabeu'da cumartesi günü Barcelona ile oynanan El Clasico'da Real Madrid 4-0 kaybetmesinin yanı sıra eflatun beyazlılar 12 kez ofsayta düştü. Mbappe ile 8 kez ofsayta düşerek rekor kırdı. Barcelona karşısında çözüm üretemeyen Real Madrid'de Mbappe transferi de sorgulanmaya başlandı.

Real Madrid, Barcelona şokunu atlatamadan 2 gün sonra bu kez Ballon D'Or'da yıkıldı. İspanyol devi ve İspanyol basını, Vinicius Jr.'un Ballon D'Or ödülünü kazanacağını düşünüyordu. Ancak ödül töreninden önce kulüp ödülü Vini'nin kazanmadığı bilgisini alınca hiçbir oyuncusunu törene göndermedi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, ödülün Vinicius'a verilmemesine tepki gösterdi.

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