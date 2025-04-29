Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak

Real Madrid kulübü tarafından yapılan açıklamada, Rüdiger’in sol bacağındaki dış menisküs kısmî yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği ve operasyonun Dr. Manuel Leyes tarafından kulüp sağlık ekibinin gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin altı ila sekiz hafta süreceği ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Rüdiger, Haziran ayı başında düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi Final Four maçlarında Almanya milli takımının formasını giyemeyecek. Bu durum, hem Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın savunma hattındaki planlarını hem de Real Madrid’in sezon sonu mücadelelerini doğrudan etkileyecek.

Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla savunmanın kilit isimlerinden biri olmuştu. Oyuncunun yokluğunda teknik direktör Carlo Ancelotti’nin defans hattında nasıl bir çözüm arayacağı merak konusu.

Real Madrid yönetimi, Rüdiger’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Savunma oyuncusunun iyileşme sürecine dair detaylı raporların kulüp tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam edileceği bildirildi.