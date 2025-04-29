Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak

Real Madrid’in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası tecrübeli futbolcunun en az altı hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Real Madrid kulübü tarafından yapılan açıklamada, Rüdiger’in sol bacağındaki dış menisküs kısmî yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği ve operasyonun Dr. Manuel Leyes tarafından kulüp sağlık ekibinin gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin altı ila sekiz hafta süreceği ifade edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Rüdiger, Haziran ayı başında düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi Final Four maçlarında Almanya milli takımının formasını giyemeyecek. Bu durum, hem Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın savunma hattındaki planlarını hem de Real Madrid’in sezon sonu mücadelelerini doğrudan etkileyecek.

Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla savunmanın kilit isimlerinden biri olmuştu. Oyuncunun yokluğunda teknik direktör Carlo Ancelotti’nin defans hattında nasıl bir çözüm arayacağı merak konusu.

Real Madrid yönetimi, Rüdiger’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Savunma oyuncusunun iyileşme sürecine dair detaylı raporların kulüp tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam edileceği bildirildi.

5-1200-x-675-piksel-002.jpg

Son Haberler
New York borsası düşüşle açıldı: Tarife belirsizliği etkii! (29 Nisan 2025)
New York borsası düşüşle açıldı!
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu! Bakan açıkladı
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Adana’da inek bataklığa saplandı: Ekipler seferber oldu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
Erdoğan'a hayatının şokunu yaşatacak anket. Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü
İtalya basınında Erdoğan'ı şoke eden röportaj: Rakibi hapiste bile ondan güçlü