Real Madrid’de Vinicius Junior belirsizliği son buluyor: İmzalar her an atılabilir

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Junior’un adı bir süredir Suudi kulüpleri ile anılıyordu. Daha önce Neymar’ın formasını giydiği Al Hilal’in golcü oyuncu için dev bir teklife hazırlandığı iddia ediliyordu. Real Madrid’in ise Vinicius Junior’un sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyordu.

Gelen son haberlere göre futbol gündeminde uzun süredir yer alan sözleşme belirsizliği son buldu. Buna göre, Brezilyalı yıldız Real Madird ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Yıldız oyuncunun İspanyol devi ile imzayı atmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacındaki futbolcunun geleceği netleşti.

REAL MADRİD’DE KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖLYLEMİŞTİ

Vinicius Junior geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda geleceğinin Real Madrid'de olduğunu belirtmiş ve "Bu noktaya çok çalışarak, çok fedakarlık yaparak ve bu kulüpteki herkesin yani teknik direktörlerin, başkanın ve oyuncuların yardımıyla geldim. Burada uzun süre kalmak istiyorum ve tarih yazmaya devam edebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkıp 3710 dakika sahada kalan Vinicius, 20 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.