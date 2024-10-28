Real Madrid’de Xabi Alonso sesleri yükseliyor. Ancelotti sezon sonu yolcu

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Real Madrid’de Xabi Alonso sesleri yükseliyor. Ancelotti sezon sonu yolcu

La Liga işlerin yolunda gitmediği Real Madrid’de Xabi Alonso sesleri yükseliyor. İspanyol devinde sezon sonu Ancelotti ile yolların ayrılması ve yerine İspanyol teknik adamın gelmesi bekleniyor.

Bu sezon La Liga'ya istediği gibi başlayamayan Real Madrid için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak.

Haberde Perez'in gelecek sezon takımın başında düşünmediği İtalyan teknik adamın yerine gelecek ismi de belirlediği yazıldı.

XABI ALONSO İDDİASI

Real Madrid Başkanı, gelecek sezon Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek istiyor. Daha önce Real forması da giyen İspanyol çalıştırıcı, Madrid devinin teklifine olumlu yaklaşacağı aktarıldı.

Leverkusen'i geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıran Alonso, dikkatleri üzerine çekmişti. İspanyol teknik adamın Liverpool’dan gelen teklifi önümüzdeki dönemde Real Madrid’den gelecek bir teklifi beklemek için reddettiği konuşuluyordu.

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