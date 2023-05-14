Real Madrid'de yine hedef Mbappe

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren PSG’deki Neymar ve Lionel Messi'nin geleceğinin belirsizliği sürerken, İspanyol basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe’nin de gelecek yıllarda Fransız ekibine veda edebileceği ihtimali bir hayli fazla olduğu yazıldı.

PSG'DE KALMIŞTI

Marca’da yer alan haberde Real Madrid’in Mbappe’yi yeniden gündemine aldığı ifade edilirken, bu yöndeki hamlenin gelecek yaz yapılmayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid’e çok yaklaşan Mbappe, buna rağmen Fransız ekibinin yoğun baskısı ve astronomik sözleşme teklifinin ardından takımında kalmıştı.

ÖNCELİK BELLİNGHAM'DA

Real Madrid ile PSG arasındaki ilişkiler de Mbappe nedeniyle her geçen gün daha kötüye giderken, habere göre Real Madrid yıldız oyuncu için PSG’ye 1 euro bile ödemek istemiyor. Bu nedenle önümüzdeki yaz transfer döneminde önceliğini Jude Bellingham olarak belirleyen Real Madrid yönetimi, Mbappe için ise oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği 2025 yazını bekliyor.

Bu sezon Mbappe, 40 maçta 38 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.