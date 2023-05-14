Real Madrid'de yine hedef Mbappe

Gelecek sezonun planlamasını yapan Real Madrid, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'yi tekrardan gözüne kestirdi.

Real Madrid'de yine hedef Mbappe

Editör: Ufuk Cingöz

Fransa Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren PSG’deki Neymar ve Lionel Messi'nin geleceğinin belirsizliği sürerken, İspanyol basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe’nin de gelecek yıllarda Fransız ekibine veda edebileceği ihtimali bir hayli fazla olduğu yazıldı.

PSG'DE KALMIŞTI
Marca’da yer alan haberde Real Madrid’in Mbappe’yi yeniden gündemine aldığı ifade edilirken, bu yöndeki hamlenin gelecek yaz yapılmayacağı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid’e çok yaklaşan Mbappe, buna rağmen Fransız ekibinin yoğun baskısı ve astronomik sözleşme teklifinin ardından takımında kalmıştı.

ÖNCELİK BELLİNGHAM'DA
Real Madrid ile PSG arasındaki ilişkiler de Mbappe nedeniyle her geçen gün daha kötüye giderken, habere göre Real Madrid yıldız oyuncu için PSG’ye 1 euro bile ödemek istemiyor. Bu nedenle önümüzdeki yaz transfer döneminde önceliğini Jude Bellingham olarak belirleyen Real Madrid yönetimi, Mbappe için ise oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği 2025 yazını bekliyor.

Bu sezon Mbappe, 40 maçta 38 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı Güncel
YSK Başkanı'ndan oy kullanma uyarısı
Kokoreçler araçla birlikte yandı Güncel
Kokoreçler araçla birlikte yandı
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti Magazin
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Güncel
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor Güncel
Kılıçdaroğlu oyunu kullanıyor
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı Güncel
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı Güncel
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı