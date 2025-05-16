Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer: Liverpool’un elinden kaptı

Bu sezon transferde savunmaya yatırım yapma kararı alan Real Madrid, Liverpool’dan Trent Alexander Arnold’dan sonra bir başka yıldızı daha renklerine bağladı. İspanyol spor gazetesi Marca’nın Real Madrid, Bournemouth forması giyen genç stoper Dean Huijsen’i sözleşmesindeki 58 milyon euroluk çıkış maddesini devreye sokarak transferi büyük ölçüde tamamladı. 20 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Transferin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Marca, gerekli evrakların imzalandığını ve Huijsen’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid formasıyla sahaya çıkmasının beklendiğini aktardı.

Huijsen için daha önce Liverpool teklif yapmış ve transferde sona yaklaştığı ifade edilmişti. Konate ve yaşı ilerleyen Van Dijk’la rekabet edecek bir takviye yapmak isteyen Ada ekibi genç oyuncuyu elinde kaçırınca hayal kırıklığı yaşadı.

Hollanda asıllı olan Huijsen, futbola Malaga altyapısında başladı ve İspanya Milli Takımı’nı tercih etti. Genç oyuncu bu sezon 34 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.