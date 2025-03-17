Real Madrid’den Arda Güler’in geleceğini etkileyecek hamle

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Real Madrid’den Arda Güler’in geleceğini etkileyecek hamle

Arda Güler’in takımı Real Madrid sezon sonunda flaş bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Söz konusu hamlenin milli oyuncunun takımdaki geleceğini yakından etkileyeceği vurgulanıyor.

İspanyol devi Real Madrid'in, gelecek yaz Arda Güler'in de içinde yer aldığı ve transfer piyasasına sarsacak bir hamle yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Como ve Inter arasındaki transfer üçgeni, Arda'nın LaLiga takımındaki geleceğini de belirleyecek.

Real, geçtiğimiz yaz 20 yaşındaki Arjantinli 10 numarası Nico Paz'ı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Como'ya satmıştı. İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Paz'ın gelişiminden memnun olan Real Madrid'in, Como ile yapılan sözleşmede yer alan "geri satın alma" seçeneğini kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Nico Paz'ın Madrid'e olası dönüşünün, Arda Güler'in satışının kapılarını açabileceği ileri sürüldü.

LaLiga temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda için Inter'in devreye girebileceği ve İtalyan kulübünün futbolcu için ciddi bir seçenek olabileceği vurgulandı.

Haberde, Arda Güler'in Inter'e transferi için Hakan Çalhanoğlu'nu kilit rol oynamasının beklendiği belirtildi.

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