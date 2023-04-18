Real Madrid'den Laporta'nın suçlamalarına yanıt

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Barcelona Başkanı Laporta'nın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Real Madrid'den Laporta'nın suçlamalarına yanıt

Editör: Barış Atakan

Real Madrid'den Barcelona Başkanı Laporta'nın yaptığı suçlamalara yanıt verdi.

Beyazlar, asıl kollanan takımın Barcelona olduğunu ileri sürdü.

İşte o açıklamalar;

''Barcelona, Franco'ya altın ve elmas rozetler verdi.
Barcelona, 1965'te Franco'yu onursal üye yaptı.
Barcelona, Franco'yu üç kez onurlandırdı.
Barcelona, Franco sayesinde üç kez yeniden yapılandırmalarla iflastan kurtuldu.
Barcelona, Franco ile 8 lig ve 9 kupa kazandı.
Açıkçası Real Madrid'in La Liga'yı kazanması 15 yıl sürdü. Real Madrid, iç savaşta parçalanmıştır. Santiago Barnebeu'nun belgeselinde anlattığı gibi; öldürülen, gözaltına alınan ve sürgüne gönderilen oyuncuları olmuştur."

LAPORTA NE DEMİŞTİ?
Real Madrid'e göndermede bulunan Laporta, "70 yıldır hakemleri atayan herkes Real Madrid'in eski üyeleri, eski oyuncuları, eski yöneticileri... Hukuki tartışmaya girmek isteyen bir kulüp var. Real Madrid'den bahsediyorum. Tarihsel olarak ve bugün hala hakem kararları açısından ayrıcalıklı bir kulüp. Real Madrid gibi bir kulübün, bu davaya dahil olması ve 'saldırıya uğramış gibi hissediyoruz' demesi bir şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

NEGREIRA DAVASI NEDİR?
Negreira davası, Barcelona'nın 2001'den 2018'e kadar yaklaşık 7 milyon euroyu Hakem Teknik Kurulu'nun bir dönem başkan yardımcılığını yapan Jose Maria'ya ödediğine dair iddiaların yer aldığı ve UEFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı davadır.

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