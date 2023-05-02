Real Madrid'den Euroleague'e güvenlik başvurusu

Euroleague'de Partizan- Real Madrid maçında çıkan olaylar sebebiyle İspanyol temsilcisi, organizasyon yönetiminden güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

Real Madrid'den Euroleague'e güvenlik başvurusu

İspanya'da oynanan Real Madrid-Partizan, Euroleague play-off serisi ikinci maçında saha karışmış ve lig yönetimi iki taraftan oyunculara adeta ceza yağdırmıştı. Belgrad'da oynanacak 3. maç öncesi İspanyol ekibin güvenlik talepleri herkesi şaşırttı.

CİDDİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İSTENDİ
Walla Sport'un haberine göre İspanyol devi pazartesi ulaşacağı Sırbistan'a adım attığı andan itibaren ciddi güvenlik önlemleri talep etti. Konaklayacakları otele 24 saat yakın güvenlik isteyen ekip maç günü salondaki tedbirlerin de arttırılmasını istedi.

İşte talep edilen önlemler:

- Havaalanındaki iniş yerinden bir araç kafileyi direkt olarak alacak, böylece havaalanının içine girilmeyecek ve toplumla herhangi bir temas kurulmayacak.

- Takımın hareketleri sırasında polis yakın bir takipte bulunacak; havaalanından otele, otelden salona, salondan otele, hem antrenmanlar hem maçlar için, hem otelden havaalanına her türlü
lojistik hareketinde...

- Günün her saati otelin etrafında güvenlik olacak.

- Takımın güvenliği salonun içindeyken ekstra arttırılacak, özellikle maç sırasında benchin yakınları korunacak.

NELER OLMUŞTU?
Serigo Llull'un Punter'a yaptığı sert faulün ardından Punter rakibine tepki gösterince Deck, tartışmayı ayıran Exum'a vurdu. İki takımın benchleri de parkeye girince kavga büyüdü. Yabusele, tribünde olan kız arkadaşı tarafından soyunma odasına götürülürken iki takım da sakinleşince hakemlerin ortak kararıyla maç 95-80 Partizan'ın üstünlüğüyle bitime 1 dakika 40 saniye varken erken bitirildi.

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