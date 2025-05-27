Real Madrid'den Fenerbahçe'ye darbe! Transferi bitirdiler

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu ile sona erdi. Nefes kesen sezonun ardından takımlarda transfer çalışmaları hız kazandı.

Bu sezon Final Four'a kalamayan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid ise erkenden harekete geçti.

REAL MADRID'DEN FENERBAHÇE BEKO'YA ÇALIM!

Sportando'nun haberine göre; Real Madrid, Asvel formasıyla adından söz ettiren Theo Maledon ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fransız oyuncu ASVEL formasıyla EuroLeague'de bu sezon 17 sayı, 3.5 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Theo Maledon'u Dubai Basketball'un da takip ettiği aktarılırken yıldız isimle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.