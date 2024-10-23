Real Madrid’den inanılmaz geri dönüş. Nuri Şahin’e büyük şok!

Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaştı. Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Alman ekibi ilk yarıyı Malen ve Bynoe-Gittens’in golleri ile 2-0 önde kapattı.

Ancak maçın ikinci yarısında işler bir anda değişti. Real Madrid, Rüdiger ve Vinicius JR’un 2 dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdi. 83. dakikada ağları bulan Lucaz Vazquez, Real Madrid'in geri dönüşünü sağladı. 86. ve 90+3. dakikada sahneye çıkan Vinicius Junior galibiyeti perçinledi.



Bununla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid ise 6 puana yükseldi.

NURİ ŞAHİN, REAL MADRİD’E 4 YIL SONRA İLKİ YAŞATTI



Real Madrid’de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu.



Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki maçında Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak. Real Madrid ise aynı haftada sahasında Milan’ı konuk edecek.



Real Madrid, 21 Ekim 2020 tarihinde oynadığı Shakhtar Donetsk maçından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bir iç saha maçının ilk yarısını iki farkla geride kapattı.