Real Madrid'e ABD'de beklenmedik şok! Duş bile yokmuş

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçında 18 Haziran Çarşamba günü Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Madrid ekibinin, favori olarak gösterildiği turnuva için ortaya flaş bir iddia atıldı.

ABD'DE HER ŞEYİ REAL MADRID YAPMIŞ!

Marca Gazetesi'nin yaptığı habere göre; Real Madrid yetkilileri, ABD'ye 1 sene önceden gidip Kulubün yetkilileri 1 sene önce gidip turnuvada takımın kalacağı yeri ve olanakları görmek istiyor. Ancak inceledikleri yerde soyunma odasının, duşun ve kaliteli sahanın olmadığını görüyorlar. Sonra Real Madrid buraya ısıtmalı çadırlar, soyunma odaları, taşınabilir duşlar, buz banyoları ve sıfırdan yönetilen mobil bir spor salonu inşa ediyor.

Yetkililerin "Olabildiğince Valdebebas'a benzer bir ortam kurmak istedik." diyor. "Burada hiçbir şey yoktu, her şeyi kendimiz yaptık." ifadelerini kullandığı belirtildi.