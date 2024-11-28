Real Madrid’e Camavinga’dan kötü haber

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Real Madrid’e Camavinga’dan kötü haber

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid’e bir kötü haber daha geldi. Liverpool maçında sakatlanan Fransız oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Liverpool'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Real Madrid'de sakatlanan Eduardo Camavinga'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fransız yıldızın sol ayağındaki kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık olarak 2 ila 3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de birçok oyuncu bu sezon forma giyemedi. İspanyol devinde Alaba, Militão, Carvajal, Tchouaméni, Rodrygove Vinícius Jr. sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

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