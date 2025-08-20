Real Madrid'e çılgın teklif! Manchester United gemileri yaktı

İngiltere Premier Lig'de yaptığı yüksek bonservisli transferlere rağmen sezona Old Trafford'da Arsenal yenilgisiyle başlayan Manchester United'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktörü Ruben Amorim, 1 Eylül'de yaz transfer penceresi kapanmadan önce orta sahasına takviye yapılmasını istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın hedefinde ise Real Madrid'in 22 yaşındaki Fransız yıldızı Eduard Camavinga'nın olduğu öğrenildi.

Daha önce, 2022 yazında Casemiro için İspanyol devine 70 milyon euro ödeyen United'ın Camavinga için de 80 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Real Madrid'de ilk 11'de kendine yer bulamayan Camavinga'nın da ayrılık seçeneğine sıcak baktığı iddia edildi.