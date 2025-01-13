Real Madrid'e fark atan Barcelona Süper Kupa'yı aldı

Kaynak: AA / İHA
Real Madrid'e fark atan Barcelona Süper Kupa'yı aldı

Suudi Arabistan’ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid’i 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Bu zafer, Barcelona'nın tarihindeki 15. İspanya Süper Kupa şampiyonluğuydu.

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Diğer yandan Barcelona, tarihinde ilk kez Real Madrid’e karşı art arda oynadığı iki maçta 4 veya daha fazla gol atarak tarihe geçti.

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BARSSELONA'YA GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynayan isimler, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde oldu. Real Madrid, karşılaşmada 5 gol atarken, bu gollerin 5. dakikasında Kylian Mbappe ve 60. dakikasında Rodrygo’nun isimleri kaydedildi.

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ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Öte yandan, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

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