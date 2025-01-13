Real Madrid'e fark atan Barcelona Süper Kupa'yı aldı

Bu zafer, Barcelona'nın tarihindeki 15. İspanya Süper Kupa şampiyonluğuydu.

Diğer yandan Barcelona, tarihinde ilk kez Real Madrid’e karşı art arda oynadığı iki maçta 4 veya daha fazla gol atarak tarihe geçti.

BARSSELONA'YA GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynayan isimler, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde oldu. Real Madrid, karşılaşmada 5 gol atarken, bu gollerin 5. dakikasında Kylian Mbappe ve 60. dakikasında Rodrygo’nun isimleri kaydedildi.

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Öte yandan, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.