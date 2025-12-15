İspanya La Liga'da liderlik koltuğunu kaybeden ve son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Xabi Alonso'nun görevinden olabileceği yönünde söylentilerle sık sık gündeme gelen Real Madrid, Alaves deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı.

Milli yıldız Arda Güler'in 78 dakika sahada kaldığı zorlu mücadelede; Mbappe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıda Alaves'in 68. dakikada skoru eşitlemesiyle büyük stres yaşadı.

Buna rağmen oyun disiplininden kopmayan Eflatun Beyazlılar, Rodrygo'nun 78. dakikada attığı golle Alaves'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Real Madrid haftayı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.