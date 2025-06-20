Real Madrid'e Santiago Bernabeu'dan dev gelir! Sadece 1 günlük kazancı akıllara zarar

Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu Stadyumu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kulübün en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi. Madrid ekibi, yenilen stadyum ile adeta para basıyor.



REAL MADRID'E SANTIAGO BERNABEU'DAN SERVET!

Marca'da yer alan habere göre; İspanyol devinin stadı, şu anda günlük yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ediyor. Yıllık bazda ise bu rakam 354 milyon dolara ulaşıyor.

Gelir kalemleri arasında yalnızca maç günleri değil, VIP ve premium koltuk satışları, stat turları ve futbol dışındaki büyük organizasyonlar da önemli yer tutuyor. Konserler, etkinlikler ve özel organizasyonlarla Bernabeu, artık çok amaçlı bir gelir merkezine dönüşmüş durumda.