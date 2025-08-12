Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı güldürdü: Tik Tok akımına katıldı

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, sosyal medyada paylaştığı Arda Güler'in yer aldığı keyifli içerikle taraftarlarını gülümsetti.

Kulübün resmi TikTok hesabında yayımlanan videoda milli futbolcu, “dönen kedi” isimli animasyon karakterini yoğun trafikten güvenle karşıya geçirmeye çalıştı. Basit gibi görünen bu mini oyunda zaman zaman zorlanan Arda, tüm ciddiyetiyle göreve odaklandı.

Taraftarlar, genç yıldızın bu sempatik anlarına yoğun ilgi gösterirken, video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Real Madrid’in yeni sezon öncesindeki bu neşeli paylaşımı, Arda Güler’in pozitif enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.