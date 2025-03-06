Real Madrid’in Arda Güler planı belli oldu: Alman basını yazdı

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Real Madrid’in Arda Güler planı belli oldu: Alman basını yazdı

Real Madrid’de istediği kadar süre bulamayan Arda Güler’in uzun süredir takımdan ayrılma ihtimali gündemdeydi. Alman basını, İspanyol devinin planını yazdı.

Real Madrid'in transfer döneminde Arda Güler ve Endrick için ayrılık yolunu açacağı iddia edildi.

Sport Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin fazla forma vermediği iki genç yıldızın Almanya'ya gitmesine izin verdi.

Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig’in Arda Güler transferi için öne çıkan iki Alman ekibi olduğu yazıldı.

Bu kulüpler genç yıldızları renklerine bağlamak istese de oyuncuların sadece kiralık olarak sunulması, transferlerin önünde bir engel olabilir.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıkan ancak 1082 dakika sahada kalabilen Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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