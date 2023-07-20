Real Madrid'in Arda Güler planı belli oldu. Vinicius ve Rodrygo'nun programı uygulanacak

Gösterdiği performans ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in fiziksel yetersizliği ortaya çıktı. Yeteneği ile göz kamaştırsa da İspanyol devi, bu dezavantajı için genç yıldız için özel program hazırlayacak.

Real Madrid'in Arda Güler planı belli oldu. Vinicius ve Rodrygo'nun programı uygulanacak

İspanyol devi Real Madrid, 20 milyon Euro ve ek olarak 10 milyon Euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den genç yıldız Arda Güler'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

KENDİNİ 25 KİŞİLİK KADRODA BULDU
Antrenmanda ilk günden beri etkili performans gösteren 18 yaşındaki oyuncu, eflatun beyazlıların Amerika'da katılacağı turnuvada 25 kişilik kadroda kendine yer buldu. Yetenekleri, yaratıcılığı ve performansı beğenilen Arda Güler'in fiizksel kapasitesi zayıf bulundu.

YILDIZLARA YAPILAN ÖZEL PLAN UYGULANACAK
İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler için özel program hazırladı. İspanyol devi Arda Güler'in gelişimini olumsuz etkilemeden kas gücünü artırmayı hedefleyen bir program uygulamaya başladı. Genç yıldızın fiziksel kapasitesi artırılırken yaratıcılığı, hızı ve oyun görüşünün olumsuz etkilenmemesi için de önlemler alındı. İspanyol ekibi daha önce Vinicius JR ve Rodrygo için yaptığı programı şimdi Arda Güler için yapacak.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı Magazin
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu Spor
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı Güncel
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip Spor
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması Sağlık
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
Beşiktaş transferi duyurdu Spor
Beşiktaş transferi duyurdu