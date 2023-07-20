Real Madrid'in Arda Güler planı belli oldu. Vinicius ve Rodrygo'nun programı uygulanacak

İspanyol devi Real Madrid, 20 milyon Euro ve ek olarak 10 milyon Euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den genç yıldız Arda Güler'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

KENDİNİ 25 KİŞİLİK KADRODA BULDU

Antrenmanda ilk günden beri etkili performans gösteren 18 yaşındaki oyuncu, eflatun beyazlıların Amerika'da katılacağı turnuvada 25 kişilik kadroda kendine yer buldu. Yetenekleri, yaratıcılığı ve performansı beğenilen Arda Güler'in fiizksel kapasitesi zayıf bulundu.

YILDIZLARA YAPILAN ÖZEL PLAN UYGULANACAK

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Arda Güler için özel program hazırladı. İspanyol devi Arda Güler'in gelişimini olumsuz etkilemeden kas gücünü artırmayı hedefleyen bir program uygulamaya başladı. Genç yıldızın fiziksel kapasitesi artırılırken yaratıcılığı, hızı ve oyun görüşünün olumsuz etkilenmemesi için de önlemler alındı. İspanyol ekibi daha önce Vinicius JR ve Rodrygo için yaptığı programı şimdi Arda Güler için yapacak.