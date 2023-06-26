Real Madrid'in Arda Güler teklifi. Fenerbahçe'nin aklını çeldi

Editör: Ufuk Cingöz

Avrupa'nın dev kulüplerinin Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için yarışı sürerken, İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nün yapacağı teklif ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesiyle üst üste toplantılar yapmış, ancak genç oyuncuyu kalmaya ikna edememişti.

17.5 milyon euroya serbest kalma maddesi olan Arda Güler, Avrupa'da oynamak istediğini belirtmişti.

Real Madrid'in diğer kulüpler gibi 17.5 milyon euroyu yatırıp, Arda'yı hemen alma gibi bir düşüncesinin olmadığı bildirildi.

Buna göre Real, Arda'nın parasını yatırıp transferi bitirecek. Ardından da Arda'nın 1 yıl daha kiralık olarak Fenerbahçe'de oynamasına izin verecek.

Bu teklife Fenerbahçe'nin de sıcak bakabileceği belirtildi.