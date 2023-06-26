Real Madrid'in Arda Güler teklifi. Fenerbahçe'nin aklını çeldi

Real Madrid'in Arda Güler için Fenerbahçe'ye yapmayı planladığı teklif ortaya çıktı. Teklife Fenerbahçe'nin de sıcak baktığı belirtildi.

Real Madrid'in Arda Güler teklifi. Fenerbahçe'nin aklını çeldi

Editör: Ufuk Cingöz

Avrupa'nın dev kulüplerinin Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için yarışı sürerken, İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nün yapacağı teklif ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler ve ailesiyle üst üste toplantılar yapmış, ancak genç oyuncuyu kalmaya ikna edememişti.

17.5 milyon euroya serbest kalma maddesi olan Arda Güler, Avrupa'da oynamak istediğini belirtmişti.

Real Madrid'in diğer kulüpler gibi 17.5 milyon euroyu yatırıp, Arda'yı hemen alma gibi bir düşüncesinin olmadığı bildirildi.

Buna göre Real, Arda'nın parasını yatırıp transferi bitirecek. Ardından da Arda'nın 1 yıl daha kiralık olarak Fenerbahçe'de oynamasına izin verecek.

Bu teklife Fenerbahçe'nin de sıcak bakabileceği belirtildi.

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı Dünya
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın Güncel
Kurbanlıklar bile ekonomist oldu. Emre Ulaş Türkiye'nin hazin durumunu çizdi. Çerçeveletip duvara asın
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi Teknoloji - Otomotiv
Logosunu değiştiren otomobil devlerine bir yenisi daha eklendi
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü Magazin
Survivor Asena bronz teni ile göz kamaştırdı. Dominik güneşinin faydasını şimdi gördü
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku Ekonomi
Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir Güncel
Ali Alper Tüfekçi; İş kazası geçiren işçi nasıl bir yol izlemelidir