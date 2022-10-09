9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Iker Casillas'tan şoke eden itiraf. Tercihini açıkladı, dünyayı salladı

Iker Casillas'tan şoke eden itiraf. Tercihini açıkladı, dünyayı salladı

Real Madrid'in eski efsane futbolcusu Iker Casillas, şoke eden bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:11
Takip Et

Real Madrid'in efsane kalecilerinden Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladı

Iker Casillas'tan şoke eden itiraf. Tercihini açıkladı, dünyayı salladı
+
Aa
-

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulundu.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı.

Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı. 

CASILLAS'IN İKİ ÇOCUĞU VAR
41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.

Öte yandan Real Madrid, eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas'ı takip etmeyi bıraktı.

İRONİ İDDİASI
İspanyol basınından AS Gazetesi ise Iker Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi yaptığı ve 'yalan haberleri' sonlandırmak istediği için böyle bir paylaşımda bulunduğunu öne sürdü.

Paylaşımdan kısa bir süre sonra Iker Casillas, tweetini paylaşımdan kaldırdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
3
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Pakistan'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
﻿Maltepe’de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.