Yeni bir Aşk-ı Memnu doğdu. Iker Casillas'tan şoke eden itiraf. Tercihini açıkladı, dünyayı salladı

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulundu.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı.

Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı.

CASILLAS'IN İKİ ÇOCUĞU VAR

41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.

Öte yandan Real Madrid, eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas'ı takip etmeyi bıraktı.

İRONİ İDDİASI

İspanyol basınından AS Gazetesi ise Iker Casillas'ın hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi yaptığı ve 'yalan haberleri' sonlandırmak istediği için böyle bir paylaşımda bulunduğunu öne sürdü.

Paylaşımdan kısa bir süre sonra Iker Casillas, tweetini paylaşımdan kaldırdı.