Real Madrid'in efsanesi Bellingham'a hayran kaldı

Editör: Ufuk Cingöz

La Liga'daki ilk dört maçında beş gol atan yeni transfer Jude Bellingham, Borussia Dortmund'dan 103 milyon Euro'ya transfer olmasından bu yana Madrid'de muhteşem bir başlangıç yaptı.

Orta saha oyuncusunun etkileyici performansı, Portekiz'in kahramanı Real Madrid'in efsanesi olan Figo'yu elit bir yıldız olduğuna ikna etti.

Figo, yardım amaçlı düzenlenen bir golf etkinliğinde, "Bellingham, çok güçlü başladı ve Real Madrid'e çok çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Şüphesiz ki şu anda dünyanın en iyi futbolcularından birisi... Bu kadar genç olmasına rağmen yeteneği ve gösterdiği bağlılık nedeniyle bunu hak ediyor."