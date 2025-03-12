Real Madrid’in eski oyuncusundan Arda Güler’e tavsiye

Real Madrid altyapısından yetişen Siltaş Yapı Pendikspor'un İspanyol oyuncusu Samu Saiz, milli futbolcu Arda Güler'e tavsiyede bulunarak, "Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı." dedi.



Profesyonel kariyeri boyunca ülkesinin Huesca, Getafe ve Girona ile İngiltere'nin Leeds United takımlarında forma giyen Saiz, 2022-2023 sezonunun devre arasında Sivasspor'a transfer oldu.



Kırmızı-beyazlı ekipte bir yıl görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'un yolunu tuttu. İstanbul temsilcisiyle Trendyol Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Samu Saiz'in Türkiye'deki üçüncü durağı ise Şubat 2025'te Pendikspor oldu.



Samu Saiz, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 10 numara pozisyonunun değişimi, Türk futbolu, Türkiye'deki kariyeri, Leeds United'da teknik direktörlüğünü üstlenen Marcelo Bielsa ve İstanbul hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanmasını değerlendiren Saiz, "Arda, inanılmaz yetenekli ve müthiş bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımına gitti. Kolay değil. Real Madrid'de kendisi gibi birçok oyuncu var. Çok genç. Türk futbol tarihinde çok önemli bir yer edinecek. Adından uzun yıllar bahsettirecek bir futbolcu olacak. Ben oynamadığım zaman mutsuz olurum. Arda'nın yerinde olsam gidip başka takımda oynardım. Real Madrid de beni yeterli görür ve daha güçlü bir şekilde yeniden çağırırdı. Savaşmaya bu şekilde devam ederdim." diye konuştu.