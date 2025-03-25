Real Madrid’in genç oyuncusu değerini 1 yılda 100 kat artırdı

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Real Madrid en fazla sakatlığın yaşandığı bölgelerden biri stoper oldu.

Eder Militao çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken Jesus Valejo da sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı.

Takımın bir diğer deneyimli stoperi David Alaba ise sakatlığını atlatsa da henüz tam olarak hazır olmadığı için fazla forma şansı bulamadı.

Real Madrid'in bu sezon LaLiga'da oynadığı Osasuna maçında Eder Militao'nun sakatlığının ardından oyuna giren Raul Asencio İspanyol devinde A takımda ilk maçına çıktı.

Osasuna maçı sonrası Real Madrid A takımında 28 maça daha çıkan genç stoper, stoperde yaşanan krizi çözerken takımın önemli isimlerden biri oldu.

Real Madrid'in altyapısına 2017'de Las Palmas'tan transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla değerini artırdı.

A takıma çıkmadan önce Real Madrid akademisinde forma giydiği dönemde piyasa değeri 300 bin euro olan Asencio'nun son güncellemenin ardından değeri 30 milyon euroya ulaştı.

Böylece genç futbolcunun değeri yaklaşık bir yıl içinde 100 katına çıkmış oldu. Asencio'nun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona eriyor.