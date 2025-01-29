Real Madrid'in istediği Trabzonsporlu

İspanya’dan AS'ın habere göre; Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO GÜNDEMDE

Trabonspor'a 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid'in ise genç oyuncu için bordo mavili takıma 10 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Dünyanın en büyük takımlarının başında gelen Real Madrid uzun zamandır kalesini koruyan Belçikalı Courtois'in zaman zaman yaşadığı ağır sakatlıklarla kaleci mevkiinde sorunlar yaşadı.