Real Madrid’in istediği Xabi Alonso’dan açıklama geldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal’e elenen Real Madrid’de Teknik Direktör Carlo Ancelotti döneminin sona ermesi bekleniyor. İspanyol basını, İtalyan teknik adamın Barcelona ile oynanacak Kral Kupası mücadelesi sonrası takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Ancelotti’nin önümüzdeki sezon takımın başında olması düşük bir ihtimal olarak görülürken yerine ise gelecek bir numaralı adayın ise Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso olduğu konuşuluyor. Bir dönem Real Madrid forması giyen İspanyol teknik adam, Leverkusen’i tarihinde ilk kez Bundesliga’da şampiyon yaparken Almanya Kupası’nı kazandı ve UEFA Avrupa Ligi’nde final oynadı.

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Xabi Alonso, çıkan iddialar konusunda açıklamalar yaptı. İspanyol teknik adam, “Gelecek hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil. Sezon sonunda da kararlaştırılacak bir şey yok. Şu anda sezonun en önemli dönemlerinden birindeyiz ve spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sky Sports'ta yer alan haberde Bayer Leverkusen'in takımdaki geleceğiyle ilgili Xabi Alonso'nun kararını beklediği ve ayrılık için 15-20 milyon euro arasında bir ücret talep edeceği belirtildi.

Leverkusen'in Alonso'nun ayrılık ihtimaline karşı olası adayları değerlendirmeye başladığı ancak Alman ekibinin tercihinin Alonso'nun kalmasından yana olduğu ifade edildi.