Real Madrid'in Mbappe'yi almama nedeni belli oldu

Avrupa’nın beş büyük liginde transfer döneminin sona ermesinin ardından Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin PSG’de kalması dikkat çekti.

Öte yandan Real Madrid’de Karim Benzema’yı kaybetmesine rağmen pahalı bir santrfor transferi yapmadı.

Yaklaşık iki yıldır Mbappe’yi kadrosuna katmaya çalışan İspanyol ekibi, bu transfer için oyuncunun serbest kalacağı 2024 yazını hedef almayı seçti.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; Real Madrid bu yaz Mbappe transferini gündemine almazken, PSG ile herhangi bir görüşme yapılmadı.

Haberin devamında ise Mbappe’yi bu yaz transfer etmenin Real Madrid’e maliyetinin 400 milyon euroyu aşacağı belirtilirken, İspanyol kulübünün bu yüksek maliyet nedenle gelecek yazı bekleme kararı aldığı ifade edildi.

Bu sezon PSG ile 2 lig maçına çıkan Mbappe, 3 gol attı.