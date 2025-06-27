Real Madrid'in oyuncusundan Galatasaray'a transfer yanıtı!

Fernando Muslera'nın vedasının ardından yaz dönemi için öncelikli hedefi kaleci transferi olan Galatasaray, Real Madrid'den Andriy Lunin'i listesinin üst sıralarına yazmıştı. Ayrıca birçok Avrupa kulübünün de radarında olan ve cezbedici teklifler alan Lunin'in transfer kararı ortaya çıktı.

ANDRIY LUNIN'DEN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Marca'dan derlediği habere göre; Ukraynalı eldiven takımda kalma kararı aldı.26 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen kulüplerin tekliflerini ve kişisel/profesyonel şartlarını yetersiz bularak reddettiği iddia edildi. Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile çalışma fırsatının da kararını etkileyen faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Lunin'in ayrıca ilk 11'de fırsat bulamayacağını bilmesine rağmen takımı ona ihtiyaç duyduğunda hazır olmak üzere La Liga ekibinde kalmak istediği aktarıldı.