Real Madrid'in oyuncusundan Galatasaray'a transfer yanıtı!

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'in oyuncusundan Galatasaray'a transfer yanıtı!

Galatasaray, kaleci pozisyonu için radarına Real Madrid'de forma giyen Andriy Lunin'i almıştı. Ukraynalı eldivenin, geleceği ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı.

Fernando Muslera'nın vedasının ardından yaz dönemi için öncelikli hedefi kaleci transferi olan Galatasaray, Real Madrid'den Andriy Lunin'i listesinin üst sıralarına yazmıştı. Ayrıca birçok Avrupa kulübünün de radarında olan ve cezbedici teklifler alan Lunin'in transfer kararı ortaya çıktı.

c.jpeg

ANDRIY LUNIN'DEN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Marca'dan derlediği habere göre; Ukraynalı eldiven takımda kalma kararı aldı.26 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen kulüplerin tekliflerini ve kişisel/profesyonel şartlarını yetersiz bularak reddettiği iddia edildi. Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile çalışma fırsatının da kararını etkileyen faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Lunin'in ayrıca ilk 11'de fırsat bulamayacağını bilmesine rağmen takımı ona ihtiyaç duyduğunda hazır olmak üzere La Liga ekibinde kalmak istediği aktarıldı.

Son Haberler
Suudiler imzayı attı: Dev doğal gaz boru hattı için büyük anlaşma
Suudiler imzayı attı: Dev doğal gaz boru hattı için büyük anlaşma
Ev at gibi şaha kalktı! Sesi korku saçtı
Ev at gibi şaha kalktı! Sesi korku saçtı
QNB hisse geri alımında mola verdi
QNB hisse geri alımında mola verdi
Işın Karaca 4 ayda iğne ipliğe döndü! Tam 22 kilo verdi!
Işın Karaca 4 ayda iğne ipliğe döndü! Tam 22 kilo verdi!
Göbeklitepe’nin gizemli ezgisi sanatçıları büyülüyor
Göbeklitepe’nin gizemli ezgisi sanatçıları büyülüyor