Real Madrid'in Real sapıkları. 3 yıldız çocuk pornosu nedeniyle gözaltına alındı

Real Madrid'in 3 oyuncusu çocuk pornosundan gözaltına alındı.

Real Madrid'in Real sapıkları. 3 yıldız çocuk pornosu nedeniyle gözaltına alındı

İspanyol devi Real Madrid'de yeni bir skandal ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre; İspanyol polisi, ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunu çocuk pornosu paylaştığı şüphesiyle tutukladı.

Real Madrid’den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı Polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.

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