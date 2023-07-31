Real Madrid'in sakatlanan Arda Güler için planı belli oldu

Teknik direktör Carlo Ancelotti sakatlanan Arda Güler için ne kadar sürerse sürdün beklemeye ve oyuncunun kas gelişimine odaklanılmasına karar verdi.

Real Madrid'in sakatlanan Arda Güler için planı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Real Madrid'in ABD kampı sırasında yaşadığı sakatlık sonucu kadrodan çıkarılan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler hakkında karar verildi.

YÜZDE YÜZ HAZIR OLMASI BEKLENECEK
Diario Madridista'nın haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo, Arda'nın sakatlığı ne kadar sürerse sürsün acele etmeyecek ve futbolcusunun yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek.

"GENÇ TÜRK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSEDİYOR"
Haberde ayrıca Arda Güler için "Ancelotti onun takıma kalite katan çok önemli bir futbolcu olacağından emin. Takım arkadaşları, özellikle Toni Kroos genç Türk'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor" ifadelerine yer verildi.

KAS GELİŞİMİNE ODAKLANILACAK
Arda'nın fiziksel gelişiminin henüz yeterli seviyeye gelmediği belirtilirken, Real Madrid’in yıldız futbolcuları Vinicius Junior ve Rodrygo'da olduğu gibi antrenörlerin, yetenekli futbolcunun kas gelişimine odaklanacakları ifade edildi.

İlgili Haberler
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu Güncel
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu
Eksik dişin zararları neler Sağlık
Eksik dişin zararları neler
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler Sağlık
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu Spor
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı Güncel
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı