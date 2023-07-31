Real Madrid'in sakatlanan Arda Güler için planı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Real Madrid'in ABD kampı sırasında yaşadığı sakatlık sonucu kadrodan çıkarılan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler hakkında karar verildi.

YÜZDE YÜZ HAZIR OLMASI BEKLENECEK

Diario Madridista'nın haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo, Arda'nın sakatlığı ne kadar sürerse sürsün acele etmeyecek ve futbolcusunun yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek.

"GENÇ TÜRK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSEDİYOR"

Haberde ayrıca Arda Güler için "Ancelotti onun takıma kalite katan çok önemli bir futbolcu olacağından emin. Takım arkadaşları, özellikle Toni Kroos genç Türk'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor" ifadelerine yer verildi.

KAS GELİŞİMİNE ODAKLANILACAK

Arda'nın fiziksel gelişiminin henüz yeterli seviyeye gelmediği belirtilirken, Real Madrid’in yıldız futbolcuları Vinicius Junior ve Rodrygo'da olduğu gibi antrenörlerin, yetenekli futbolcunun kas gelişimine odaklanacakları ifade edildi.