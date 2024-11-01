Real Madrid’in Vicinus’a destek açıklamasındaki Bellingham detayı dikkat çekti

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, takımın geçen yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında önemli rol oynadı. İspanyol devinin forvet yokluğu çektiği dönemde adeta bir ‘gizli forvet’ gibi oynayan yıldız oyuncu, toplamda 23 gol attı. Bellingham, Ballon d'Or ödüllerinde 3. sırada yer aldı.

İspanyol devine Mbappe’nin gelişi Bellingham’ı kötü etkiledi. Geçen sezon forvete yakın bir pozisyonda oynayan İngiliz yıldız, bu sezon ise orta sahaya mahkum kalarak gol yollarında etkisiz kaldı. Bellingham’ın orta sahada oynamasının takımın zaman zaman hücumda etkisiz kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İspanya’dan gelen haberler Bellingham ile Mbappe’nin saha içinde hiç uyuşamadıklarını ortaya koydu. Geçen yıl sezonun ilk bölümünde 13 gol kaydeden İngiliz yıldızın bu sezon ise 11 maçta sadece 3 asist yapabildi.

21 yaşındaki oyuncu, El Clasico'da sadece 17 pas girişiminde bulundu ve bu, Madrid'e katıldığından bu yana en düşük rakamı oldu. Yıldız oyuncunun Barcelona karşısında savunmaya yardım etmek durumunda kalması hücumda etkisiz olmasının önünü açtı.

REAL MADRİD’İN BALLON D'OR BOYKOTUNDA ÇARPICI AYRINTI

Öte yandan Real Madrid’in Ballon d'Or ödülünün Vinicius’a verilmeyeceğinin ve ödülü Rodri’nin kazandığının ortaya çıkması sonrası aldığı boykot kararında çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İspanyol devinin açıklamasında Dani Carvajal'ın, Bellingham'ın bir sıra gerisinde dördüncü sırayı almasına rağmen, ödülün potansiyel kazananları arasında yer aldığı ifade edildi. İspanyol devinin açıklamasında Bellingham’dan hiç bahsedilmemesi, yıldız oyuncunun gözden düştüğünün işareti olarak görülüyor.

Real Madrid’de Bellingam dışında tüm oyuncuların Vinicius için destek mesajı atması da kafalarda soru işaretlerine neden oldu.